Basket - NBA : Michael Jordan, LeBron James… La réponse surprenante de Tony Parker !

Publié le 28 mars 2020 à 16h35 par Th.B. mis à jour le 28 mars 2020 à 16h49

Interrogé sur l’éternel débat du meilleur joueur de tous les temps, Tony Parker a placé Michael Jordan tout en haut de son classement et Kobe Bryant devant LeBron James.

Qui de Michael Jordan ou de LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps au basket ? Voici un débat qui anime les discussions sur les plateaux de télé américains et sur les réseaux sociaux. La Team Jordan et la Team LeBron ont chacun des arguments, mais pour Tony Parker, MJ est meilleur que The King . Et de loin puisque James doit se contenter de la troisième place du podium du Français puisque Kobe Bryant est selon lui le dauphin de Michael Jordan.

« LeBron, bien sûr, très très fort, mais moi, je trouvais que Kobe était plus fort en fait »