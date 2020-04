Basket - NBA : L'énorme punchline de Stephen Curry !

Basket

Interrogé par son ancien coéquipier, JaVale McGee, Stephen Curry a confié qu'il se sentait capable d'aligner 60 points à n'importe qui.

Alors que le coronavirus fait rage, les organisateurs de la NBA ont décidé de suspendre le championnat jusqu'à nouvel ordre. Actuellement confiné, au même titre que tous les sportifs professionnels, Stephen Curry s'est laissé prendre au jeu des questions-réponses avec JaVale McGee, son ancien coéquipier du côté de Golden State. Interrogé sur ses qualités de marqueur lors d'un live organisé sur les réseaux sociaux, Stephen Curry a affirmé qu'il était capable d'inscrire 60 points à n'importe quel adversaire. Une sortie qui a provoqué l'hystérie de JaVale McGee.

« Quand tu vois le calendrier en début de saison, contre quelle équipe, ou quel joueur d'une équipe, te dis-tu : 'oh, je vais en mettre 60 ce soir' ? Tout le monde ! (...) Je le dis parce que c'est toi ! » , a-t-il simplement lâché dans une vidéo partagée par Bleacher Report.

Steph’s confident he can drop a 60-piece on anybody (via @NBA) pic.twitter.com/xHkJcvSOu7