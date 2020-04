Basket

Basket - NBA : Coronavirus, critiques… Fournier vole à la rescousse de Gobert !

Publié le 9 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Questionné sur le sort réservé à Rudy Gobert, après les critiques reçues sur son cas de coronavirus, Evan Fournier assure la défense de son coéquipier en équipe de France.

Premier malade du coronavirus en NBA, le 11 mars dernier, Rudy Gobert avait vite fait face à de nombreuses critiques. Les médias américains ou quelques joueurs de la ligue américaine, même certains de ses partenaires de l’Utah Jazz, ne se sont pas montrés tendres à son encontre. La raison ? Les reproches pour avoir touché les micros d’une salle de conférence de presse durant laquelle il avait ironisé sur la pandémie, quelques heures avant l’officialisation de son cas. Mais Gobert peut compter sur le soutien d’Evan Fournier, arrière du Magic d’Orlando, lors d'une interview à Tout Le Sport .

«J’ai trouvé ça lâche et pas correct»