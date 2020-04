Basket

Basket - NBA : Une reprise de la saison ? La réponse d’Evan Fournier !

Publié le 8 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Également confiné aux États-Unis, Evan Fournier, arrière du Magic d’Orlando, reste pessimiste quant à l’éventuelle reprise de la saison de NBA.

Les parquets de NBA sont désespérément vides. La faute au coronavirus. La saison régulière de la ligue américaine pourrait néanmoins reprendre d’ici quelques semaines, avec l’idée d’un éventuel huis clos. Lors d’un entretien à Tout Le Sport ce mercredi soir, Evan Fournier, international français évoluant au Magic d’Orlando, ne se fait guère d’illusion sur une reprise de la NBA.

« J’y crois de moins en moins, ça me paraît compliqué »