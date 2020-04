Basket

Basket - NBA : Le père de Klay Thompson donne de ses nouvelles

Publié le 8 avril 2020 à 11h35 par T.M.

Touché aux ligaments du genou lors des dernières Finales NBA, Klay Thompson poursuit sa rééducation. Et cela va mieux pour le joueur des Warriors.

Golden State a vécu un calvaire lors de son duel avec Toronto en Finales NBA. En plus de perdre le titre, les Warriors ont vu Kevin Durant et Klay Thompson se blesser gravement. Si KD a depuis rejoint Brooklyn, le second est lui toujours en Californie où il se remet de sa blessure aux ligaments de genou.Thompson doit ainsi prendre son mal en patience étant écarté pour toute la saison. Néanmoins, le fidèle lieutenant de Stephen Curry se prépare pour revenir au top la saison prochaine comme l’a confié son père.

« Il sera prêt pour la saison prochaine et à plein régime »