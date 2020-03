Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Warriors fait le point sur la blessure de Klay Thompson

Publié le 22 mars 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2020 à 19h36

Klay Thompson a vécu une saison très compliquée puisque le joueur des Warriors est blessé depuis juin dernier. Son entraîneur a donné de bonnes nouvelles sur sa rééducation.

Le 13 juin dernier, en pleine finale de NBA, Klay Thompson est sortie sur blessure. Depuis, le joueur des Warriors de Golden State n’a plus retrouvé les parquets. L’arrière de la franchise actuellement dernière de la Conférence Ouest vit donc une saison extrêmement difficile à la suite d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Steve Kerr est revenu sur cette période compliquée et évoque son retour.

« Il va être vraiment prêt et enthousiaste l’an prochain »