Basket

Basket - NBA : Les mots forts de LeBron James sur le Big Three de Miami !

Publié le 21 mars 2020 à 20h35 par La rédaction

De 2010 à 2014, LeBron James a formé l'un des plus grands trios de l'histoire de la NBA avec Chris Bosh et Dwyane Wade. Le joueur des Lakers a pourtant confié que cette association aurait pu être plus courte que prévu.

Quatre fois finaliste avec le Miami Heat, LeBron James a formé l’un des plus grands trios de l’histoire de la NBA avec Dwyane Wade et Chris Bosh. Les “Three Amigos” ont notamment remporté deux titres en 2012 et 2013 et pourtant, cela n’aurait pu ne jamais arriver. En 2012, les Floridiens jouent un match 6 contre les Boston Celtics en finale de conférence. Une rencontre qui aurait pu tout changer pour le joueur des Lakers.

« Ma mentalité c’était de me dire que si nous perdions, Pat Riley aurait pu casser le ‘Big Three’ »