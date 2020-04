Basket

Basket - NBA : «Kobe Bryant était le meilleur joueur de la planète...»

Publié le 7 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Après que plusieurs légendes ont été intronisées au Hall of Fame, certains journalistes se sont amusés à les comparer. Pour certains, Kobe est sans aucun doute le meilleur !

La prochaine édition du Hall of Fame a rendu son verdict. Disparu à la suite d’un accident d’hélicoptère à 41 ans, Kobe Bryant deviendra officiellement une légende de la NBA. Deux autres légendes viendront embellir également la cérémonie : Tim Duncan et Kevin Garnett. L’occasion pour certains journalistes les comparer. Qui est le meilleur des trois ? Pour Max Kellerman, c’est Kobe Bryant sans hésitation.

« La chose la plus ressemblante à Michael Jordan »