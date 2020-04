Basket

Basket - NBA : Le souvenir de Shaquille O’Neal sur Kobe Bryant

Publié le 8 avril 2020 à 13h35 par La rédaction

Tous les amateurs de la NBA connaissent ce fameux lob de Kobe Bryant pour Shaquille O'Neal dans le money time du Game 7 des finales de conférence Ouest en 2000 face aux Blazers. Pour Shaq’, c’est le plus beau souvenir qu’il a du sport !

Disparu à 41 ans il y a quelques mois à la suite d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant a marqué la NBA et particulièrement le club des Lakers de Los Angeles. Son décès a fait beaucoup de bruit dans le monde du basket et du sport en général. Comme pour lui rendre un dernier hommage, Shaquille O'Neal, ancien joueur des Lakers et donc coéquipier de Kobe Bryant, a expliqué que son moment préféré dans le sport en général était un magnifique geste du Black Mamba.

« Le lob de Kobe lors du Game 7 »