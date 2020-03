Basket - NBA

Basket - NBA : Rudy Gobert donne de ses nouvelles !

Publié le 26 mars 2020 à 23h35 par D.M.

Testé positif au Coronavirus, Rudy Gobert a donné de ses nouvelles. Et le joueur du Jazz s’est montré plutôt rassurant.

La pandémie de Coronavirus n’épargne pas le monde sportif et notamment la NBA. Le championnat nord-américain a annoncé que la saison était suspendue jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui a fait suite notamment au contrôle positif de Rudy Gobert. Le 12 mars dernier, le pivot du Jazz a annoncé qu’il était atteint par le Coronavirus. Près de deux semaines après cette annonce, Rudy Gobert a donné de ses nouvelles au cours d’un live Instagram avec son agent Bouna Ndiaye.

« Je reprends mon rythme petit à petit »