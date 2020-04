Basket

Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan… Ce gros témoignage sur Kevin Durant !

Publié le 10 avril 2020 à 23h35 par Th.B.

Ancien coéquipier de LeBron James, et adversaire de Kobe Bryant, Shaquille O’Neal ou encore de Michael Jordan, Richard Jefferson a assuré que Kobe Bryant était le joueur le plus inarrêtable qu’il ait rencontré.

Kevin Durant a été élu MVP de la saison régulière en 2014, des finales de 2017 et 2018 et a remporté deux titres de champion NBA avec les Golden State Warriors. Cependant, pour Jayson Tatum, LeBron James dispose d’un niveau bien supérieur à l’ailier des Brooklyn Nets ou encore à Kawhi Leonard. Et bien que King James est incroyable, chose que sait Richard Jefferson l’ayant côtoyé aux Cleveland Cavaliers, l’ancien ailier de la franchise de l’Ohio a évoqué un domaine dans lequel Kevin Durant serait selon lui supérieur à LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan ou encore Shaquille O’Neal.

« Kevin Durant est l’humain le plus inarrêtable jamais créé »