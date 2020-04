Basket

Basket - NBA : Cette anecdote sur Kobe Bryant... et Didier Drogba !

Publié le 10 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Disparu à 41 ans à la suite d’un malheureux crash d’hélicoptère, Kobe Bryant a laissé derrière lui une image de légende. Sur le parquet et en dehors, l’ancien joueur des Lakers était une légende et l'un de ses anciens coéquipiers l'a bien confirmé.

Kobe Bryant a marqué le basket mondial par son talent, son dévouement pour le club des Lakers de Los Angeles, son palmarès évidemment, mais aussi par son humilité et respect. Cette légende de la NBA était avant tout un homme plein de valeurs. Après son décès, de nombreux joueurs de NBA ont ainsi rendu hommage au Black Mamba à leur manière. Un ancien coéquipier de Kobe Bryant y est lui allé de son anecdote.

« C’était lui qui tenait ce p***** de maillot avec Didier Drogba »