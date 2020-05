Basket

Basket - NBA : Un ancien coéquipier de Jordan refuse la comparaison avec LeBron James

Publié le 17 mai 2020 à 16h35 par A.D.

Depuis la diffusion du premier épisode de «The Last Dance», le débat est relancé pour savoir qui de LeBron James ou Michael Jordan est le GOAT. Selon Ron Harper, ancien partenaire d'Air Jordan aux Bulls, les deux hommes sont incomparables.

LeBron James et Michael Jordan ne doivent pas être comparés. C'est ce qu'a estimé Ron Harper. Depuis la sortie de «The Last Dance» il y a quelques semaines, les amateurs de basket se disputent pour désigner le GOAT entre Michael Jordan et LeBron James. Toutefois, pour Ron Harper, ancien coéquipier de Michael Jordan aux Chicago Bulls, les deux hommes sont totalement différents.

«LeBron et Jordan ne peuvent pas être dans la même conversation»