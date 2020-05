Basket

Basket - NBA : Quand Michael Jordan a fait pleurer LeBron James…

Publié le 11 mai 2020 à 13h35 par T.M.

En octobre 1993, Michael Jordan décidait de prendre sa retraite sportive, la 1ère de sa carrière. Un choix qui a attristé au plus haut point le jeune LeBron James.

Depuis quelques semaines, le documentaire The Last Dance retrace les plus belles heures des Chicago Bulls de Michael Jordan. Mais dans les derniers épisodes, on a assisté à un événement plus triste pour tous les fans de basket : la première retraite sportive de His Airness . En octobre 1993, ayant un peu perdu le goût de la compétition, Michael Jordan avait alors choisi de se retirer. Un choix qui avait alors suscité de nombreuses réactions et sur les réseaux sociaux, LeBron James n’a pas manqué de revenir sur la sienne, réagissant à ces épisodes.

« Je ne pouvais pas le croire »