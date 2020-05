Basket

Basket - NBA : Rodman évoque la différence entre LeBron James et Michael Jordan

Publié le 11 mai 2020 à 11h35 par T.M.

Ancien coéquipier de Michael Jordan aux Bulls, Dennis Rodman a noté une grande différence avec LeBron James.

Qui le GOAT, le meilleur joueur de l’histoire de la NBA ? Depuis plusieurs années, cette question divise et les avis divergent. Si certains estiment que Michael Jordan est sur le trône, d’autres votent plutôt pour LeBron James. Aujourd’hui aux Lakers, le King a marqué l’histoire de la NBA, empilant les records et cela ne devrait pas être terminé. Il n’empêche que pour Dennis Rodman, ancien joueur des Bulls, il y a une grande différence entre Michael Jordan et LeBron James.

Une mentalité différente ?