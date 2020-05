Basket

Basket - NBA : LeBron James se fait fracasser... pour avoir encenser Larry Bird !

Publié le 7 mai 2020 à 14h35 par A.M.

LeBron James, qui n'a jamais caché son admiration pour Larry Bird, a récemment de nouveau encensé la légende des Celtics. Un message qui n'a pas plus à tout le monde...

Mis en lumière lors des derniers épisodes du documentaire The Last Dance diffusé sur Netflix, Larry Bird a également eu le droit dans la foulée à un montage vidéo réalisé par Sports Center mettant en scène les plus grandes actions de l'ailier légendaire des Celtics. Inconditionnel de NBA et grand admirateur de Larry Bird, LeBron James n'est évidemment pas passé à côté d'une telle vidéo se permettant même de la rejouer dans sa story Instagram avec le hashtag « any era », que l'on pourrait traduire par « toute époque ». Autrement dit, aux yeux de LeBron James, Larry Bird est une légende qui dépasse sa simple période. Des éloges qui ont pourtant valu des critiques au joueur des Lakers.

«On dirait même qu’il implique qu’il était meilleur que Jordan»