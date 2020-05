Basket

Basket - NBA : LeBron, Jordan... Barkley se sert de Tiger Woods pour désigner le GOAT !

Publié le 5 mai 2020 à 10h35 par A.D. mis à jour le 5 mai 2020 à 10h38

Pour Charles Barkley, Michael Jordan est clairement le GOAT de la NBA. L'ancienne gloire des Sixers, des Suns et des Rockets s'est servi de Tiger Woods pour étayer son propos.

Tiger Woods et Michael Jordan «sont des animaux différents» . C'est en tous les cas ce qu'a estimé la légende vivante Charles Barkley. Alors qu'il est difficile de départager Michael Jordan et LeBron James pour désigner le GOAT de la NBA, l'ancienne gloire des Sixers, des Suns et des Rockets a estimé qu'il n'y avait pas photo entre les deux. Pour se justifier, Charles Barkley a même utilisé le golfeur Tiger Woods.

«Jordan et Woods sont les deux seuls gars où les gens perdent la tête»