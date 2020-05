Basket

Basket - NBA : Tony Parker raconte sa première rencontre avec Michael Jordan

Publié le 4 mai 2020 à 15h35 par A.D.

Grand fan de Michael Jordan, Tony Parker a eu la chance de rencontrer son idole de jeunesse lorsqu'il avait 14 ans. L'ancienne gloire des San Antonio Spurs est revenue sur sa première rencontre avec Air Jordan.

Tony Parker était aux anges en croisant pour la première fois MJ. Alors qu'il n'avait que 14 ans, l'ancienne gloire des San Antonio Spurs a pu rencontrer Michael Jordan pour la première fois. Lors d'un entretien accordé à The Undefeated , Tony Parker a raconté comment il a pu croiser le chemin de Michael Jordan bien avant de faire ses débuts en NBA.

«J’étais super nerveux, mes jambes tremblaient !»