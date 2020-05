Basket

Basket - NBA : Quand Tony Parker rend hommage à Dirk Nowitzki et Pau Gasol

Publié le 4 mai 2020 à 13h35 par La rédaction

En novembre dernier, Tony Parker voyait son numéro 9 être retiré par les Spurs pour saluer les 17 années de bons et loyaux services du Français dans la franchise. Il en profite aujourd’hui pour faire des bilans de sa carrière et a notamment dévoilé le nom de son meilleur 5.

Netflix a dévoilé l’épisode 5 et 6 de « The Last Dance » aux Etats-Unis, série documentaire consacrée aux Bulls de Chicago et à leur star Michael Jordan. Invité de Kenyon Martin et de Marc J. Spears, Tony Parker a évoqué ce qu’il pensait de cette franchise de la NBA dans le podcast « Roundball Rap » pour ESPN . Avant de se quitter, la légende des Spurs de San Antonio a réalisé son meilleur 5 européen.

« Au poste 4 je choisis Dirk, car ce serait super d’avoir un joueur de pick and roll avec moi. »