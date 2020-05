Basket

Basket - NBA : L'aveu de Fournier sur le report des JO de Tokyo !

Publié le 3 mai 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Toujours dans l’attente d'une éventuelle reprise de la NBA, Evan Fournier en profite afin d’évoquer la report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Le Japon patientera jusqu’à 2021 afin d’organiser la 32e édition des Jeux Olympiques d’été. Une décision prise suite à la crise sanitaire mondiale, et les athlètes du monde entier se donneront donc rendez-vous l’an prochain afin de participer à l’olympiade nippone (23 juillet au 8 août). Interrogé par Le Parisien ce dimanche, Evan Fournier, arrière du Magic d'Orlando, franchise de NBA, donne son avis sur le report des JO.

« J’étais plutôt soulagé, mais... »