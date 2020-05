Basket

Basket - NBA : Une reprise de la saison ? La réponse d’Evan Fournier !

Publié le 3 mai 2020 à 20h35 par J.-G.D.

De nouveau interrogé sur une éventuelle remise de la NBA, Evan Fournier (Orlando Magic) avoue que cette hypothèse reste peu probable à ses yeux.

Le sport est donc touché par le coronavirus. La NBA n'échappe pas à la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier depuis plusieurs semaines. Les trente franchises franchises de la ligue américaine attendent donc la reprise de la saison, mais rien n'est encore acquis. Sollicité par Le Parisien ce dimanche, Evan Fournier, arrière du Magic d'Orlando, admet que cette éventualité reste une utopie à l’heure actuelle.

« En ce moment, je suis en mode où je n'y crois pas trop »