Basket - NBA : Cet incroyable hommage rendu à Zion Williamson !

Publié le 3 mai 2020 à 18h35 par A.D.

Zion Williamson s'est parfaitement illustré pour ses débuts avec les Pelicans. Alvin Gentry, coach de la franchise de Nouvelle-Orléans, a tenu à faire l'éloge de son jeune protégé.

Alvin Gentry est déjà bluffé par Zion Williamson. Lors de la dernière draft, l'ailier de 19 ans a été le premier joueur choisi. Alors qu'il dispute sa première saison sous les couleurs des New Orleans Pelicans, Zion Williamson a réalisé de véritables prouesses avant la suspension de la NBA à cause du coronavirus. Dans des propos rapportés par Basket USA , Alvin Gentry n'a pas manqué de rendre hommage à son jeune poulain.

«Je n'ai jamais vu un joueur avec un deuxième saut pareil»