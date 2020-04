Basket

Basket - NBA : Cette légende qui reprend de volée Draymond Green !

Publié le 28 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

Par de très grosses performances, Stephen Curry, Klay Thompson mais aussi Draymond Green ont été sacrés champions NBA en 2017 et 2018. Si l’intérieur des Warriors affirme qu’il a révolutionné le basket, ce n’est pas l’avis de Charles Barkely.

« Je pense que j’ai changé le basketball avec l’aide de Stephen Curry. Je pense que Stephen Curry a changé le basket avec mon aide. C’est une association qui a été créée par les dieux. Puis d’un coup Klay Thompson se révèle et devient l’un des deux meilleurs shooteurs au monde… Nous trois avons changé le jeu pour toujours. » a expliqué Draymond Green dans un podcast il y a quelques jours. L’intérieur des Warriors expliquait avoir donc avoir révolutionné le basket. Mais pour une ancienne légende des 76ers de Philadelphie, rien de tout cela n’est vrai.

« Il est comme le pire membre d’un boys band qui ne réalise pas qu’il se tient à côté de Justin Timberlake. »