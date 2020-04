Basket

Basket - NBA : Green explique avoir révolutionné le basket avec Curry et Thompson !

Publié le 26 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Champions de NBA en 2017 et 2018, Stephen Curry, Klay Thompson mais aussi Draymond Green ont été des facteurs importants dans ces belles aventures. Le pivot va plus loin et explique avoir révolutionné le basket.

La NBA a fermé ses portes le soir d’un Utah Jazz - Oklahoma City alors que Rudy Gobert venait d’être diagnostiqué positif au coronavirus. Tous les fans de la ligue américaine sont désormais orphelins de leur championnat préféré mais les stars de chaque équipe n’hésitent pas à utiliser leurs réseaux sociaux pour rester au contact des supporters. Draymond Green s’est illustré dans ce domaine. Le pivot des Warriors de Golden State a comme d’habitude fait parler de lui avec une opinion très arrogante...

« Nous trois avons changé le jeu pour toujours. »