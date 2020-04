Basket

Basket - NBA : Quand Draymond Green critique Kevin Durant…

Publié le 21 avril 2020 à 11h35 par T.M.

Chez les Warriors, cela a été tendu entre Draymond Green et Kevin Durant. D’ailleurs, le joueur de Golden State a toujours une certaine rancœur envers son ancien coéquipier.

Après 3 ans du côté de Golden State, Kevin Durant a choisi de s’envoler vers Brooklyn et les Nets. Un chapitre s’est refermé pour KD, mais la fin de son aventure en Californie, aura été compliquée, notamment à cause de certaines tensions avec Draymond Green. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur les problèmes entourant Kevin Durant. Et comme il l’a expliqué dans des propos rapportés par Parlons Basket , tout tournait autour de sa situation contractuelle. Un flou que n’a pas vraiment apprécié Draymond Green.

L’erreur de Kevin Durant