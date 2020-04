Basket

Basket - NBA : Quand Curry règle ses comptes avec le bras droit de LeBron James !

Publié le 23 avril 2020 à 11h35 par Th.B.

Associé et notamment manager de LeBron James, Maverick Carter s’en est récemment pris à Stephen Curry en pointant du doigt ses errances défensives. The Splash Brother a répondu à Carter.

Simple joueur universitaire, Maverick Carter n’est jamais parvenu à percer en NBA et occupe aujourd’hui la place d’associé de LeBron James pour LMMR Ventures , et au passage l’un des managers du King . Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux pour Uninterrupted , Carter a dit que même avec sa faible expérience du haut niveau, il mettrait à mal Stephen Curry qui dispose de lacunes défensives selon lui. « Tout le monde sait que Stephen Curry ne défend pas un putain de gramme. J’ai 38 ans, je n’ai pas joué un match de basket depuis 18 ans, mais je sais que Steph aurait du mal à défendre sur moi ». Ce à quoi le principal intéressé a tenu à répondre.

« Tu as surtout l’air stupide si tu utilises mon nom comme ça pour te faire de la publicité »