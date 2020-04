Basket

Basket - NBA : Un coup de tonnerre à prévoir pour Rudy Gobert ?

Publié le 22 avril 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que les tensions entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell auraient jeté un froid sur l’avenir du pivot du Jazz, dans l’Utah, les doutes ne dateraient pas d’aujourd’hui autour du Français.

Sacré meilleur défenseur de la NBA lors des deux dernières saisons, Rudy Gobert brille avec le Jazz. Toutefois, ces dernières semaines, cela a été compliqué pour le pivot français. Contrôlé positif au coronavirus, il s’est retrouvé au coeur de la polémique pour son comportement. De même, cela aurait aussi suscité certains tensions avec Donovan Mitchell, son coéquipier au Jazz. De quoi faire dire à certains que l’un des deux pourrait être tradé. Si selon les dernières informations, il ne semblait pas être question d’un départ de Gobert, la réalité serait bien différente.

Gobert sur le départ ?