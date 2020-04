Basket

Basket - NBA : Jordan, Allen... LeBron James se fait sèchement tacler !

Publié le 21 avril 2020 à 23h35 par La rédaction

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Rafael Nadal ou Roger Federer ? Ces débats resteront sans fin. Toutefois, un journaliste a été bien décidé à dire haut et fort qui est le véritable GOAT de la NBA. Des déclarations très étonnantes...

Très peu de joueurs ont autant marqué la NBA comme l’a fait Kobe Bryant. Les amateurs du basket s’accordent à dire que LeBron James mais aussi la légende des Bulls , Michael Jordan, font partie de ce petit comité. Mais qui est le meilleur ? Qui est le véritable GOAT ? Michael Jordan, LeBron James ou Kobe Bryant ? Au-delà du fait que ce journaliste prenne position, il dézingue totalement la carrière du triple champion NBA et du triple MVP qu’est l’actuel joueur des Lakers ...

« C’est Ray Allen qui a sauvé sa carrière »