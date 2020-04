Basket

Basket - NBA : Cette incroyable anecdote sur Kobe Bryant !

Publié le 18 avril 2020 à 15h35 par A.D.

Kobe Bryant a laissé une trace indélébile sur la planète basket. Lou Williams, ancien coéquipier du défunt, n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ancienne star des Lakers.

Avant de succomber à la suite d'un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant était devenu une légende. Son talent et ses qualités étaient reconnus de tous comme l’a fait savoir Lou Williams, son ancien partenaire du côté des Los Angeles Lakers. Lors d'un entretien vidéo avec Ros Gold-Onwude, qui officie sur ESPN , Lou Williams a ainsi rendu hommage à sa manière à Kobe Bryant.

«Quand il avait un objectif en tête, il s’assurait de le réaliser»