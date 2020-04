Basket

Basket - NBA : Coronavirus, paranoïa... Frank Ntilikina affiche une inquiétude !

Publié le 17 avril 2020 à 17h35 par A.D.

Alors que le coronavirus fait de sérieux dégâts, le confinement est de mise dans la quasi-totalité des pays, les Etats-Unis compris. Frank Ntilikina, meneur des New York Knicks, a fait part de son inquiétude vis-à-vis de l'épidémie.

Frank Ntilikina n'est pas serein vis-à-vis du coronavirus. Alors que Rudy Gobert a été touché par le coronavirus, la NBA, au même titre que la majorité des compétitions mondiales, a été suspendue. Alors que les autorités du monde ont appelé au confinement, Frank Ntilikina s'exécute actuellement à New York. Lors d'un entretien accordé au Parisien , le meneur des Knicks a admis être inquiet par le coronavirus.

«Il y a cette peur de l'inconnu, mais...»