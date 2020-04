Basket

Basket - NBA : Netflix, documentaire… Michael Jordan craint pour son image !

Publié le 16 avril 2020 à 13h35 par Th.B.

Alors que les deux premiers épisodes de son documentaire The Last Dance seront disponibles sur la plateforme Netflix le 20 avril prochain, Michael Jordan a fait part de certaines craintes sur l’image qu’il va rejeter dans les interviews et les archives.

Réputé pour avoir un sens du leadership et de compétitivité hors pair, Michael Jordan va se confier dans The Last Dance , un documentaire basé sur sa saison passée aux Chicago Bulls de 1997 à 1998. À partir du 20 avril, Netflix va diffuser les épisodes du documentaire, dans lequel on devrait voir l’étendu de la détermination de His Airness à gagner. Un comportement parfois poussé à l’extrême qui pourrait choquer le spectateur à certains moments selon lui.

« Quand vous verrez le passage, vous penserez que je suis une personne horrible ».