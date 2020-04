Basket

Basket - NBA : Ces incroyables révélations de Michael Jordan sur son leadership !

Publié le 13 avril 2020 à 21h35 par Th.B.

Compétiteur hors pair, Michael Jordan a toujours tiré ses coéquipiers vers le haut pour être au sommet de son sport. Un leadership prononcé qui a eu un prix.

Entre ses deux retraites sportives et ses multiples trophées remportés, Michael Jordan s’est bâti une réputation de grand compétiteur et une culture de la gagne sans pareille. Le regretté Kobe Bryant a d’ailleurs souvent été comparé à His Airness, The Black Mamba ayant adopté une philosophie similaire tout au long de sa carrière. Alors que que son documentaire en 10 parties intitulé The Last Dance sera disponible sur Netflix le 20 avril prochain, Jordan a été approché à trois reprises pour prendre part à des interviews et s'est attardé sur sa vision du leadership.

« Ecoutez, gagner a un prix. Le leadership a un prix »