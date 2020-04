Basket

Basket - NBA : Cet énorme témoignage sur LeBron James et Stephen Curry !

Publié le 11 avril 2020 à 22h35 par Th.B.

L’un a disputé 8 finales de NBA consécutives quand l’autre en a disputé 5. Mais pour Chris Boussard, LeBron James n’est pas un meilleur leader que Stephen Curry.

LeBron James est sans contestation possible l’un des meilleurs joueurs actuels de NBA, si ce n’est le meilleur. Véritable maître à jouer, l’ailier est capable de tirer toute une équipe vers le haut, de par son altruisme et sa facilité à scorer. Stephen Curry est un marqueur à trois points d’exception. Mais pour Chris Boussard, The Splash Brother est un bien meilleur leader que LeBron James. L’insider Fox Sports a utilisé l’exemple Kevin Durant pour justifier sa position.

« LeBron James a toujours été génial, mais… »