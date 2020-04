Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie des Warriors sur le départ de Kevin Durant

Publié le 11 avril 2020 à 9h35 par T.M.

A l’intersaison, Kevin Durant a quitté les Warriors pour les Nets. Un départ sur lequel est revenu le patron de Golden State.

En quittant le Thunder pour les Warriors, Kevin Durant avait un objectif précis : ajouter une bague de champion à son palmarès. Cela a été chose faite pour KD qui a étoffé sa vitrine de trophées. Néanmoins, il a choisi de s’offrir un nouveau challenge malgré tout ce qu’il pouvait avoir à Golden State. A l’intersaison, Kevin Durant a pris la direction des Nets de Brooklyn. Une énorme perte pour les Warriors, mais le patron de la franchise californienne comprend.

« Peut-être une bonne chose finalement »