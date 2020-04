Basket

Basket - NBA : Les vérités d’Evan Fournier sur son avenir !

Publié le 9 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur son futur en NBA, Evan Fournier, arrière du Magic d’Orlando admet que le coronavirus bloque tout.

Arrière du Magic d’Orlando depuis 2014, Evan Fournier aurait deux choix pour son avenir : aller au bout de son contrat avec la franchise floridienne ou quitter ses coéquipiers. L’international tricolore dévoilait récemment son rêve de signer aux New York Knicks : « Les Knicks ça me fait vraiment rêver. Jouer au Madison, c’est ma salle préférée, New York c’est ma ville préférée ». Mais le coronavirus est passé par là d'après les déclarations de Fournier.

«Tout est au point mort»