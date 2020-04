Basket

Basket - NBA : Les confidences de LeBron James sur son confinement

Publié le 8 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

La NBA a fermé ses portes après que Rudy Gobert a été diagnostiqué positif au coronavirus. Depuis cet arrêt, ce sont les Etats-Unis qui sont touchés par le virus. Confinement oblige, LeBron James n’en peut plus de rester chez lui et a hâte de retrouver les parquets.

Avec les proportions énormes qu’est en train de prendre le coronavirus, le sport mondial est totalement à l’arrêt. De nombreux athlètes essayent de continuer de maintenir une forme physique de chez eux avec ce qu’ils ont sous la main. De plus, certains utilisent leurs réseaux sociaux pour montrer à leur communauté respective comment ils s’occupent lors du confinement. L’occasion pour LeBron James d’en dire plus sur son confinement et la réaction de son corps à cet arrêt total de sport.

« Qu'est-ce que tu fous ? »