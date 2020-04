Basket - NBA : Ce joueur du Jazz qui évoque les tensions entre Gobert et Mitchell

Basket

Alors que les rumeurs annoncent de grosses tensions entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Mike Conley, joueur du Jazz, a répondu à ce sujet.

Certains médias et amateurs de basket qualifient Rudy Gobert de coupable. Coupable d’avoir propagé le coronavirus au sein du monde de la NBA. Effectivement, la ligue américaine de basket a brusquement suspendu son championnat juste après l’annonce du diagnostique positif du pivot du Jazz en marge de la rencontre face à Oklahoma City. Quelques jours plus tard, Donovan Mitchell a aussi contracté le virus. Furieux, le coéquipier de Gobert s’en était pris au Français. Les tensions sont-elles redescendues ' Mike Conley a fait le point.

« En ce qui concerne Donovan et Rudy, s’ils ont un ressentiment particulier envers l’un l’autre, même si je pense honnêtement que ce n’est pas du tout le cas, ce sont des adultes capables de composer avec ça. Ce sont des compétiteurs qui veulent avant tout gagner. Vous ne le remarqueriez même pas à notre place. » a expliqué Mike Conley dans des propos rapportés par Andy Larsen, journaliste pour le club sur son compte Twitter .

Mike Conley on Mitchell/Gobert relationship: "Between Donovan & Rudy, if they feel a certain way about each other, which I honestly don't think that's the case at all, they're grown men and they handle it. They go out there, compete and try to win. You'd never notice on our end."