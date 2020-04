Basket

Basket - NBA : Le Jazz a tranché pour Rudy Gobert et Donovan Mitchell

Publié le 21 avril 2020 à 16h35 par T.M.

Face aux tensions entre Rudy Gobert et Donovan Mithcell au Jazz, certains imaginaient un possible trade pour l’une des deux stars. Dans l’Utah, on aurait pris une décision à ce sujet.

Aux Etats-Unis, le contrôle positif de Rudy Gobert au coronavirus a eu d’énormes conséquences. Tout d’abord, suite à cette nouvelle, la NBA a décidé de suspendre ses activités. Mais cela a aussi causé beaucoup de problèmes au Français, qui riait de cette maladie quelques jours plus tôt. Il s'est ainsi retrouvé dans le collimateur des médias, mais aussi de certains de ses coéquipiers. Alors que Donovan Mitchell a lui aussi contracté le coronavirus, il estimait que c’était à cause de Gobert. De quoi créer certaines tensions entre les 2 stars du Jazz. Au point d’imaginer un possible départ pour l’un des deux joueurs ?

Pas de départ au programme