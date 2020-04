Basket

Basket - NBA : Coronavirus, grippe… Stephen Curry se livre sur son épreuve marquante !

Publié le 17 avril 2020 à 23h35 par Th.B.

Premier joueur de NBA à avoir passé le test du Covid-19 qui s’est finalement avéré négatif, ne souffrant que d’une grippe, Stephen Curry a révélé avoir eu très peur pour sa santé pendant quelques jours.

À ce jour, une poignée de joueurs ont été touchés par le Coronavirus. Les plus connus étant Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Cependant, avant que les deux joueurs de l’Utah Jazz ne soient testés positifs au Covid-19, Stephen Curry a bien cru avoir attrapé le virus après avoir contracté une grosse grippe lors de la première quinzaine de mars. La star des Golden State Warriors a raconté son isolement volontaire pour ne pas exposer ses proches et ses craintes du virus.

« la crainte de ce mystérieux virus m’a isolé dans ma chambre pour protéger mes proches »