Basket - NBA : Giannis ou LeBron ? Le père de Klay Thompson fait son choix !

Publié le 26 avril 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2020 à 11h36

Avec l’arrêt prématuré de la NBA dû à l’émancipation malheureuse du coronavirus, la saison pourrait reprendre directement avec les Playoffs. Le titre du meilleur joueur de la saison régulière pourrait donc être décerné. Le père de Klay Thompson a fait son choix !

La NBA a fermé ses portes après le diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus. L’heure est désormais au bilan pour les amateurs de la ligue américaine. Qui a été le meilleur joueur de la saison ? Si Giannis Antetokounmpo a réalisé un très bon début de saison, LeBron James a totalement explosé ses derniers mois. Entre le pivot des Bucks de Milwaukee et le King des Lakers de Los Angeles, le père de Klay Thompson a fait son choix lors d’une interview pour Mark Medina de USA Today . Pour lui ça ne fait aucun doute, le meilleur est celui qui joue avec les meilleurs.

« LeBron jouait dans une conférence plus dure »