Basket - NBA : Michael Jordan sèchement taclé par un joueur des Nets !

Publié le 3 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

Confinés à cause de l’émancipation du coronavirus, de nombreux joueurs de la NBA réalisent des bilans sur leurs réseaux sociaux pour passer le temps. Un joueur des Nets a taclé Michael Jordan, un joueur « fumé » aujourd’hui !

L’émancipation malheureuse du coronavirus a totalement bousculé le calendrier des sportifs. Habitués à être autour des parquets tous les jours, les joueurs de la NBA sont aujourd’hui confinés. À l’image du « Stanpairo » de Benoit Paire et Stan Wawrinka, de nombreux joueurs de la NBA utilisent leurs réseaux sociaux pour débattre avec leur communauté. Spencer Dinwiddie joueur des Nets de Brooklyn n’a pas gardé sa langue dans sa poche et a taclé Michael Jordan !

« Ces gars ont fumé »