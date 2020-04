Basket

Basket - NBA : Isiah Thomas charge à nouveau Michael Jordan !

Publié le 30 avril 2020 à 13h35 par Th.B.

Après avoir répondu à l’insulte de Michael Jordan, que His Airness a glissé dans son documentaire The Last Dance, Isiah Thomas a tenu à remettre la légende des Chicago Bulls à sa place.

Cette semaine, les deux épisodes diffusés du documentaire The Last Dance , basé sur la montée en puissance des Chicago Bulls dès la fin des années 80, ont porté sur la rivalité et les confrontations entre la franchise de l’Illinois et les Detroit Pistons. Après avoir souvent été malmenés par les Pistons, les Bulls ont finalement sweepé leurs adversaires qui ont quitté le parquet lors du Match 4 sans serrer la main des Bulls en 1991. Une attitude qui a beaucoup fait parler dans la presse. Dans son documentaire The Last Dance , Michael Jordan a qualifié Isiah Thomas de « connard », après avoir écouté sa version des faits. Un tacle que n’a pas apprécié l’ancien joueur des Pistons qui a une première fois répondu à Michael Jordan, avant de lui glisser à son tour un tacle concernant la première partie de sa carrière.

« Contre les Lakers, les Pistons, les Celtics, les Sixers de la grande époque, tout le monde l’a battu »