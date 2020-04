Basket

Basket - NBA : Steve Kerr lève le voile sur une énorme décision de Michael Jordan !

Publié le 23 avril 2020 à 17h35 par Th.B.

Coéquipier de Michael Jordan chez les Chicago Bulls, Steve Kerr s’est livré sur les raisons du premier départ à la retraite de His Airness en 1993.

Alors que The Last Dance , retraçant la carrière de Michael Jordan et cette fameuse dernière saison chez les Chicago Bulls (1997-1998), enflamme la toile et les débats sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient sur His Airness et l’équipe phénoménale de la franchise de l’Illinois. Coéquipier de Michael Jordan pendant la deuxième partie de la carrière de Jordan chez les Bulls, Steve Kerr est arrivé juste avant l’annonce de sa première retraite sportive en 1993. L’occasion pour l’actuel entraîneur des Golden State Warriors de donner son avis sur la grosse décision de Michael Jordan.

« La raison pour laquelle il est parti pour jouer au baseball était qu’il se sentait lessivé émotionnellement parlant »