Basket

Basket - NBA : Cette étonnante sortie sur Kevin Durant...

Publié le 28 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

En quittant Oklahoma City, Kevin Durant s’est fait de nombreux ennemis. En plus de Russell Westbrook, l’actuel joueur des Nets s’est violemment confronté à Kendrick Perkins sur les réseaux sociaux. L’ancien pivot a pourtant rendu hommage à son désormais ennemi. Un tacle déguisé ?

La NBA a fermé ses portes depuis le diagnostic positif de Rudy Gobert avant une rencontre entre Oklahoma City et le Jazz d’Utah. Confinés chez eux, les amateurs de basket, les joueurs et anciens acteurs de la ligue américaine s’amusent à faire des bilans. Certains sont revenus sur les tensions entre Russell Westbrook et Kevin Durant. Mais une autre tension a aussi beaucoup fait parler. Celle entre Kevin Durant et Kendrick Perkins. Les deux anciens joueurs du Thunder s’étaient violemment écharpés sur Twitter en janvier dernier. Dans le podcast « Runnin’ Plays Podcast » de NBC Sports, l’ancien pivot d’OKC a rendu bel hommage à Kevin Durant. Un hommage qui sonne faux et qui retenti finalement comme un petit pique.

« On sait tous que KD est le meilleur joueur à avoir jamais porté le maillot du Thunder. »