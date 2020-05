Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo a appris une grande leçon grâce à Michael Jordan !

Publié le 1 mai 2020 à 18h35 par T.M.

Comme beaucoup de joueurs de basket, Giannis Antetokounmpo se passionne lui aussi pour le documentaire sur les Bulls de Michael Jordan. L’occasion pour le Grec d’apprendre certaines leçons.

Avec les Bulls, Michael Jordan a marqué l’histoire du basket et de la NBA. Pour ceux qui n’ont pas pu assister à cela durant les années 90, le documentaire The Last Dance , actuellement diffusé aux Etats-Unis, retrace le parcours de la bande à MJ. Des images qui fascinent tout le monde, même les joueurs actuels de la ligue. Chaque semaine, les réactions sont nombreuses après la diffusion des épisodes. L’occasion pour beaucoup d’en apprendre plus sur la façon de vivre de Michael Jordan, qui a dédié sa vie au basket. Et cela, Giannis Antetokounmpo, star des Bucks, semble l’avoir bien compris.

« Viser la grandeur est la mission d’une vie »