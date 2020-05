Basket

Basket - NBA : L'agent de Michael Jordan lâche une énorme punchline sur LeBron James !

Publié le 3 mai 2020 à 11h35 par A.D.

Selon David Falk, Michael Jordan serait le plus grand basketteur de tous les temps. A en croire l'agent d'Air Jordan, même LeBron James ne ferait pas le poids face à son protégé.

LeBron James ne joue pas dans la même cour que Michael Jordan. C'est en tous les cas ce qu'a estimé l'agent de ce dernier. Lors d'un entretien accordé à WFAN , David Falk a expliqué clairement que Michael Jordan n'avait pas d'égal sur la planète basket : « Avec la défense quasi virtuelle qui existe, sans possibilité d'utiliser des mains pour s'arrêter... Je pense que (Michael) Jordan, s'il jouait aujourd'hui, marquerait en moyenne entre 50 et 60 points par match et serait à 75% de réussite à trois points. Maintenant que je vois le documentaire, je me suis rendu compte que seul un aveugle peut penser qu'un joueur était ne serait qu’à son niveau. Aucun. Et j'espère que le documentaire pourra mettre fin à cette conversation » .

«LeBron James ne joue pas dans la même ligue que Michael Jordan»