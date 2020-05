Basket

Basket - NBA : L'agent de Michael Jordan lui rendant un vibrant hommage !

Publié le 3 mai 2020 à 9h35 par A.D.

Alors qu'une nouvelle série documentaire met en lumière les exploits de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, son agent, David Falk, a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

Personne n'arrive à la cheville de Michael Jordan. C'est en tous les cas ce qu'a estimé David Falk, son agent. Grâce à la nouvelle série documentaire «The Last Dance» , les amateurs de basket peuvent revivre les plus belles années de Michael Jordan avec les Chicago Bulls. Alors que les règles en défense ont totalement changé entre les années Jordan et aujourd'hui, David Falk a estimé, lors d'un entretien accordé WFAN , qu'aucun joueur d'hier ou d'aujourd'hui ne pouvait rivaliser avec son poulain.

«Seul un aveugle peut penser qu'un joueur était à son niveau»