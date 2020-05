Basket

Basket - NBA : L'aveu de Steve Kerr sur sa gestion de Klay Thompson !

Publié le 1 mai 2020 à 12h35 par A.M.

Avant de devenir l'un des meilleurs shooteurs de la NBA, Klay Thompson avait connu quelques difficultés et Steve Kerr reconnait qu'il a fait des erreurs dans la manière de gérer son joueur au début.

Après avoir évolué sous les ordres de Phil Jackson à Chicago puis côtoyé Gregg Popovich à San Antonio, Steve Kerr ne pouvait être que destiné à une grande carrière d'entraîneur. Et il n'a pas déçu. Trois fois champions NBA en cinq finales de suite, le coach des Warriors s'est imposé comme une référence, mais comme tout le monde, il lui a fallu un temps d'adaptation. Notamment dans la gestion de ses joueurs. Ainsi, Steve Kerr a reconnu s'être trompé avec Klay Thompson lors de s'est début à Golden State.

«J’ai gueulé sur Klay, et il n’a pas vraiment bien répondu»