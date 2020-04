Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule d’Evan Fournier... sur Koh Lanta !

Publié le 29 avril 2020 à 12h35 par T.M.

Chaque semaine, Koh Lanta suscite de nombreuses réactions. Et face aux derniers rebondissements dans l’émission, Evan Fournier n’a pas manqué de pousser un coup de gueule.

En cette période de confinement, de nombreux sportifs se passionnent pour la saison de Koh Lanta. Les réactions sont nombreuses chaque semaine et elles ont été encore plus importantes lors du dernier épisode. En effet, l’élimination de Sam a suscité l’indignation de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Alors que ce dernier vivait pour Koh Lanta, d’autres sont toujours en course alors qu’ils sont pourtant plus faibles. Un côté stratégique qui ne plait absolument pas. Cela a notamment été le cas d’Evan Fournier, joueur du Magic d’Orlando. Et pour Eurosport , le Français s’est lâché.

« La stratégie des faibles est insupportable »