Basket - NBA : Curry, Thompson... Chris Paul explique son faux départ à Golden State

Publié le 28 avril 2020 à 23h35 par A.D.

En 2011, les Golden State Warriors auraient souhaité échanger Chris Paul avec Stephen Curry et Klay Thompson. Le meneur du Thunder a expliqué pourquoi il avait refusé ce trade.

Chris Paul voulait quitter la Conférence Ouest. Alors qu'il faisait le plus grand bonheur des New Orleans Hornets, CP3 aurait pu rejoindre les Warriors. Lors de l'été 2011, Golden State était prêt à tout pour le récupérer. La franchise californienne aurait tenté d'échanger Chris Paul avec deux jeunes joueurs de son effectif : Stephen Curry et Klay Thompson. Toutefois, l'actuel meneur du Thunder aurait refusé ce trade.

«Je ne voulais pas rester à l'Ouest»